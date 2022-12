Arturo Vidal advirtió que quiere seguir en La Roja para que sus rivales tengan respeto por Chile

El volante de La Roja, Arturo Vidal, no escondió sus ganas de liderar el próximo proceso de la Selección Chilena de cara al Mundial 2026. Para el ídolo del Flamengo, su presencia en el "Equipo de Todos" si genera un mayor respeto a los rivales.

“Los jugadores con nombre y que han hecho una gran carrera y los enfrentas, generas mayor impresión, la forma de jugar del rival es distinta. Y no lo digo solo por mí, sino que en todas las selecciones. Cuando te enfrentas a los grandes, que han hecho historia, es mucho más competitivo”, partió diciendo en conversación con Prensafútbol.

Arturo Vidal.

El volante de La Roja también habló sobre las constantes comparaciones con Elías Figueroa sobre el mejor futbolista en la historia del país. “No sería correcto que dijera que soy el mejor de la historia en Chile. Para eso hay gente que lo puede analizar y opinar con estadísticas. Sí me siento muy importante por representar de buena manera a Chile en donde he estado, he ganado muchos títulos y no cualquiera lo puede decir. No solo en Chile, sino a nivel mundial. Hay pocos jugadores con tantos títulos. Pero no va con mi estilo decir que soy el mejor”.

Finalmente, el "King" se mostró conforme con volver a Sudamérica porque pudo ganar la Copa Libertadores. “La Libertadores fue el objetivo principal para regresar a Sudamérica. Quería tener mi revancha, ya que no pude ganar la Champions League. Era un sueño la Libertadores. Cuando uno sale de acá sabe que es el título más importante de acá, mi objetivo de volver de Europa era para lograr algo importante”.