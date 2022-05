Arturo Longton aseguró que no encontró pega por aparecer en la televisión

“Yo salí de La Granja y nunca más encontré pega… Me mató el reality. Diecisiete años sin encontrar pega”, reveló entre risas el ex chico de la TV.

El controvertido y famoso ex chico reality de la televisión chilena, Arturo Longton, participó del programa "Pero con respeto" de Julio César Rodríguez en CHV, donde se refirió al mito de ser "vago" y que desde que no está en televisión no hace nada.

El animador le preguntó si su participación en el reality le había jugado en contra al momento de encontrar trabajo, ante lo cual respondió que sí, entre bromas confesó que “yo salí de La Granja y nunca más encontré pega… Me mató el reality. Diecisiete años sin encontrar pega”, explicó.

En la misma línea incluso confesó que en un momento incluso postuló al Congreso Nacional para poder trabajar como funcionario, que obtuvo la calificación más alta en la postulación, pero que a pesar de aquello no lo consideraron para el trabajo. “Cuando salí a buscar pega, salió incluso en el diario que estaba buscando. Postulé una vez al Congreso Nacional de funcionario, salí en el diario La Segunda y me mató”.

Arturo explicó que esto responde a un prejuicio y discriminación de la sociedad, y que aquello lo afectó en su vida laboral impidiéndole trabajar en lo que él estudió. “Yo decía ¿por qué por haber estado en un reality no puedo trabajar en mi profesión?”. También aprovechó para recordar y agradecer a Alberto Espina ya que él le dio la oportunidad de trabajar en su equipo.

“A mí, que hubiera trabajado en un circo, me da lo mismo. No me llamen más. Yo lo valoro por lo profesional que es y porque está haciendo una muy buena pega”, declaró el ex senador cuando fue emplazado por haber contratado a Longton, algo que él valora hasta el día de hoy.