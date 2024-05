Arturo Guerrero se va en picada contra Pablo Herrera: "No te vayas a enamorar de una haitiana"

El relacionado público de La Vega, Arturo Guerrero estuvo invitado en Lo personal es político, programa conducido por Jaime Coloma y se refirió a los dichos del cantante Pablo Herrera sobre la migración y el comercio ilegal en el Mercado Central. Guerrero apuntó a que la situación en los alrededores de este emblemático comercio siempre han sido así y que no se debe a un fenómeno explosivo de la llegada de extranjeros a Chile.

“El domingo fuimos a almorzar al Mercado Central que se come exquisito y barato, (pero) los alrededores de la Vega son un asco, tienen hecho mierda todo los extranjeros, especialmente los haitianos” señaló hace un tiempo Herrera en la radio Bío Bío. Bajo esta línea mencionó que “acá les pegan en la espalda a los delincuentes. Córranles bala a todos”.

Arturo Guerrero se lanza contra Herrera

Para el relacionador publico de La Vega la actitud del artista fue “canallesca” y le advirtió al cantante. “Cuidado Pablo Herrera, no te vayas a enamorar de una haitiana” dijo. Sobre la misma, aprovechó de darle "clase" al cantante sobre la historia del mercado. “No solamente uno debe pasar por la universidad o creerse cantante (…), Pablo Herrera es un cantante, pero está totalmente desconectado con la vida misma" lanzó.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Don Pablo Herrera, para que usted sepa, al lado del río Mapocho se hacía pescado frito cocido con leña. En la Tirso Molina llegaba la micro tropezón. En el Banco Estado llegaba la Villa El Dorado. O sea, toda la vida el Barrio La Chimba ha tenido esa particularidad” añadió. “Vaya a saber usted que el queso ‘Arturito’, que hoy día tiene 3 o 4 sucursales, se desarrolló en Independencia con Artesanos, que era un señor que vendía queso de cabra, que era de ‘los pobres, de los torrantes, de los obreros’“ complementó.

“Ese era el Barrio La Chimba, pero no porque lleguen inmigrantes y hagan pollo frito y se vean los olores y usted vea todo distorsionado, no le da el derecho a decir que hay que matarlos. Ese derecho no lo tiene usted" cerró. Recordemos que hace un mes, Guerro señaló para Radio Agricultura que “la violencia en Chile es una preocupación país. Nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo las medidas de seguridad y cada día implementamos diferentes medidas“.