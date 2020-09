Arturo Guerrero protagonizó nuevo "encontrón" con periodista de Bienvenidos en la Vega

"Hoy día no te voy a retar, pero estás mintiendo”, expresó el vocero de la Vega Central.

Polémica y risas causó el despacho que protagonizó la semana pasada el periodista del matinal Bienvenidos, Rodrigo Pérez, con el vocero de la Vega Central, Arturo Guerrero, al hablar sobre los precios de los productos, donde ambos se increparon por el aumento de precio en los pimentones.

En esta oportunidad, ambos protagonistas tuvieron un reencuentro en el matinal de Canal 13, donde volvieron a encontrarse en pleno despacho televisivo.

El periodista se desplazó hasta el recinto para informar sobre el precio de verduras como tomates y cebollas, en la antesala a las Fiestas Patrias, cuando se topó con Guerrero.

“Ya, aquí Arturo me está insistiendo hace rato que quiere hablar. Arturo, la última vez me retaste, salieron hasta artículos en portales, trata de no retarme tanto”, afirmó con humor el joven reportero.

“No, hoy día no te voy a retar, pero estás mintiendo”, expresó el portavoz, sorprendiendo una vez más al periodista de Bienvenidos. “¿Por qué estoy mintiendo si los precios están publicados?”, contestó el periodista del matinal.

“A las 6 de la mañana me citaste, que no me comprometiera con nadie, que te atendiera a ti y te estoy atendiendo”, indicó el hombre, generando las risas en el estudio por sus palabras.

Pérez le explicó que en algunos puestos el kilo de tomates estaba a mil pesos, mientras que en otros a $1.500. “Ahí se ve que nadie esta coludido aquí, oferta y demanda. Él compró más barato, vende más barato”, manifestó.