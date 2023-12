El ex chico reality Juan Lacassie, más conocido como “Chispa” casi fue impactado por un vehículo que venía huyendo de una persecución policial en Las Condes. Se trataba de un grupo de delincuentes que estaban siendo perseguidos por Carabineros desde Cerro Navia. El joven tuvo que realizar una arriesgada maniobra para no ser impactado a alta velocidad por los antisociales.



Según información entregada por BioBio la persecución inició en la mencionada comuna pero se extendió por la Autopista Central, Costanera Norte, y Las Condes. El “Chispa” contó cómo fueron los minutos previos a casi ser impactado y que reacción atinó a tomar para no sufrir un accidente. Por otro lado, se está investigando la intención de los criminales de hacerse pasar por policías.



Ex chico reality casi es impactado por auto que huía de Carabineros



“Venía por Las Condes y, de repente, siento un auto que venía hecho un pi… por detrás. Le hago una encerrada, como que me tiro para la izquierda para no dejarlo pasar, y veo que me va a poner el autazo entonces lo dejé pasar”, partió relatando el ex chico reality, conocido por su fuerte carácter controversial personalidad.



“De ahí pasa el festival de Carabineros por detrás, todas estás radiopatrullas. Entonces los seguí y terminamos en la Copec, cerca de Cantagallo” dijo. Minutos más tarde, Carabineros logró detener el vehículo en donde iban cinco antisociales y al interior del vehículo habían armas, chalecos antibalas, indumentaria que simulaba ser de Carabineros y una placa falsificada de la institución.



Cabe mencionar que “Chispa” es fanático de la velocidad y los autos deportivos, incluso en 2023 protagonizó un choque a alta velocidad en la ruta 78. En esa instancia viajaba con un grupo de amigos y habrían alcanzado los 250 kilómetros por hora.

#AlertaCHVAM | Juan Lacassie, también conocido como "Chispa" casi es chocado por sujetos que eran perseguidos por Carabineros



📺En Vivo https://t.co/csT7F4UDya

📷Pluto TV https://t.co/ZZ7tKUtEYv pic.twitter.com/FCXgwrCX4Z — CHV Noticias (@CHVNoticias) December 28, 2023