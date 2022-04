Arquero de San Luis reveló la insólita cantidad de dinero que le lanzaron desde la galería

El portero del elenco de Quillota señaló a la prensa nacional que la hinchada le lanzó “una moneda de 500 y el resto de 100”.

El arquero de San Luis de Quillota, Brayan Manosalva.

Un curioso momento vivió el arquero de San Luis de Quillota, Brayan Manosalva, luego de recibir una serie de diversos proyectiles que fueron lanzados desde la galería del Estadio Chinquihue, el pasado jueves en el empate 0-0 ante Deportes Puerto Montt por la Primera B.

Lo curioso es que entre los objetos que le tiraron, hubo varias monedas que fueron reunidas y contadas por el propio arquero. “Eran como 1.700 pesos, recuerdo que era una moneda de 500 y el resto de 100. También dos encendedores”, señaló Manosalva en diálogo con LUN.

“Esta vez me tocó jugar con la barra en contra atrás, íbamos ganando, no se le estaban dando las cosas y me las tiraron. Por lo visto las tiraron con bastante fuerza, porque la galería está lejos de la cancha. La mayoría de las monedas estaban dentro del arco y en el área chica”, relató el meta quillotano. En cuanto al dinero que recogió, el guardameta afirmó que “las monedas se las pasé a un caballero que estaba ahí, no sé quién sería”.

Pese al llamativo hecho, el portero recalcó lo lamentable que es recibir proyectiles. “En general el deporte es raro, la gente está más agresiva y mi familia me llamó después del partido, preocupados, porque estoy recién jugando”, agregó. “Este día en Puerto Montt mi mujer estaba preocupada, pero dentro de todo hay que acostumbrarse a cómo está la situación”, cerró Brayan Manosalva.