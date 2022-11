Ex arquero de la U manifestó que desea volver a pelear un puesto en el club de sus amores

El ex arquero de la Universidad de Chile y actual meta de Deportes Copiapó, Nelson Espinoza, habló con Deportes 13 sobre sus deseos de volver al elenco universitario a pelear un puesto en el club de sus amores.

El meta formado en el Centro Deportivo Azul no ha tenido la continuidad que esperaba, pero analizó su año del conjunto dirigido por Héctor Almandoz en la segunda máxima categoría del fútbol chileno y entregó detalles de su futuro que es incierto.

El arquero de 27 años finaliza su contrato con la U a finales de diciembre y quedará en condición de libre si no llega a un acuerdo con la dirigencia de Azul Azul para renovar el vínculo.

Al ser consultado sobre si tiene una deuda pendiente con la U, el meta respondió que "Sí. Claro. La U es el equipo en el que formé e hice mis primeras armas como futbolista profesional. Me hubiese gustado jugar más, haber demostrado un poco más en el club. Las cosas no se dieron, pero hay que ver qué pasa más adelante. Uno nunca sabe lo que puede pasar el día de mañana".

¿Te sentiste menospreciado? La U cambió la gran mayoría de sus planteles en los últimos cuatro años, pero a ti jamás te consideraron...

Prefiero no pensar en eso. La situación pasó por algo. Por algo no me dejaron. La verdad es que no me sentí menospreciado en la U. Las cosas pasan por algo y no se dio no más.

¿Está Nelson Espinoza capacitado para pelear por un puesto en la U?

A mí me encantaría volver a la U y pelear un puesto, pero es algo que no depende de mí. La ilusión está, pero no depende de mí. Ojalá pase. Soy hincha de la U, pero hay que ver qué pasa.

¿No le guardas rencor a la U por no darte oportunidades?

No le guardo rencor al club. Todo lo contrario, estoy muy agradecido de ellos y de lo que me dieron. Es el club que me formó y me entregó las armas para poder estar donde estoy ahora.