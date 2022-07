Aroldo Maciel respondió a las críticas de Marcelo Lagos por anunciar un terremoto en Chile

"Yo no soy soberbio, pero cuando me tratan de mentiroso, yo le estoy poniendo la prueba”, explicó.

Aroldo Maciel le respondió a Marcelo Lagos.

Un remezón total en el mundo de las redes sociales causó el investigador brasileño, Aroldo Maciel, tras afirmar que nuestro país esta a la espera de recibir un fuerte terremoto similar al 27-F del 2010.

A través de sus redes sociales, al analista que se hizo conocido por sus ‘predicciones’ en La Red, detalló que “sabemos que la Región Metropolitana, todo lo que pasa en Mendoza, se siente en la región de Santiago; habíamos comentado algo sobre Farellones, Los Andes y parece que la actividad terminó pasando en San Martín y en Mendoza”.

En esa misma línea, agregó que “tenemos actividad pendiente desde que entremos a agosto… durante todo el mes tendremos mucha actividad sobre los 6,5°. En todo agosto estaremos atentos a lo que puede impactar a esta zona”. “Vamos a tener efectos muy fuertes, estamos muy asustados, pero así es, estamos listos”, complementó.

A pesar que su trabajo siempre es bien recibido en las redes, siempre ha tenido que lidiar con un gran detractor en televisión: el geógrafo nacional Marcelo Lagos. El experto acusó al brasileño de mentir, expresando que es imposible predecir los terremotos. “Haremos todo el trabajo necesario para informar a la máxima cantidad de persona”, indicó.

Ante esas acusaciones y luego que el miércoles la zona norte del país haya recibido una serie de sismos superior a los 6° grados Richter, el brasileño realizó una extensa transmisión en sus redes sociales para hablar sobre aquel evento, y en donde aprovechó de lanzarle una dura crítica al destacado geógrafo.

“En la tarde de hoy leí una nota donde nuestro querido amigo Marcelo Lagos dijo que era imposible (predecir sismos), y ahí tienes un cake (pastel) Marcelito”, declaró. Siguiendo con su reflexión, el investigador comentó que “una vez más parece que nosotros logramos lo que gran parte de expertos dicen que es imposible. Yo hablé algo de un 6,5 en esta parte (de Chile) tras lo que sucedió ayer en Filipinas. Nosotros hablamos de un 6,5 en Chile y se acaba de confirmar (por lo sucedido en Calama)”.

“Hola Marcelito, ahí tienes cake para que aprendas, usted es solamente un … amigo mío, un gran abrazo, siga haciendo su parte”, agregó de forma irónica el brasileño. “Yo no tengo problemas con Marcelo Lagos, yo hablo si viene (algún sismo), se está confirmando y él dice que es imposible, ahora quiero que le diga a la gente que se sintió este evento. Si hay un mentiroso, creo que no soy yo”, se defendió.

Para cerrar su crítica, el ex panelista de La Red señaló: “Marcelo Lagos es un geógrafo, ni siquiera es un geólogo, sabe de mapas, de medidas, entonces solo quiero que entiendan que nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo”. “Yo no soy soberbio, pero cuando me tratan de mentiroso, yo le estoy poniendo la prueba”, explicó.

Finalmente, Aroldo reiteró su ‘predicción’, indicando que en las próximas semanas sucedería un fuerte temblor. “Amigos, no estamos libres, nosotros estamos con más riesgo ahora que antes”, explicó. “Estamos entrando al mes de agosto y esto se va a volver a complicar, tenemos que estar atentos, ojalá que este evento no pase, no me gustaría confirmar un sismo sobre los 7,5, que es lo que tendríamos para agosto o septiembre”, cerró.