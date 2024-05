Tildado como "estafador de Tinder" alza la voz y acusa "despecho" de expololo de periodista Ana María Silva

El empresario Marcelo Becker se refirió a la relación que mantiene con su exprometida, la periodista del matinal de Canal 13 Ana María Silva. Recordemos que la parteja puso fin a su romance, luego de que a través de un reportaje de Mega se le apuntara al sujeto como “el estafador de Tinder”, ya que habría estafado a varias mujeres a quienes conoció a través de esta app de citas.

La noticia de la separación la entregó la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez quien aseguró que el quiebre había ocurrido en el marco de la emisión de este reportaje de investigación. Debido a esto, es que Becker decidió alzar la voz por primera vez para limpiar su imagen en el podcast Bombastic, en donde contó su versión de los hechos.

¿Qué dijo el supuesto "estafador de Tinder"?

“Este reportaje, para mí, se mueve por la venganza y el despecho de un periodista de CHV, que era ex pareja de la que era mi pareja en ese entonces (por Ana María Silva) y se llama Camilo Zavala (...) el matrimonio no se suspende principalmente por esto, pero sin duda genera un remezón que, en el fondo, también te lleva a eso” partió diciendo el empresario.

“Todo lo que puedo comentar hoy no es una opinión en el aire, son cosas concretas, está todo judicializado, donde están tantos mis descargos como del canal” complementó agregando sobre el periodista aludido que “él, a través de una fuente que apareció en el reportaje... él le escribe. Dice (la fuente) que él tomó contacto con ella haciéndose pasar, primero, por periodista de Mega y luego como jefe de prensa de Mega, para luego derivarla con la periodista Carolina Cárcamo. Esa causa está judicializada”.

Ante esto Gutiérrez le consultó. “Tú dices que jamás has estafado a nadie y que nunca las contactaste por redes sociales, pero el hecho de que junten a cinco mujeres que estén dispuestas a hablar en contra tuyo también es raro, ¿no?” dijo. “Las personas que mostraron en el reportaje son relaciones de hace 10 años atrás. Yo no entendía cómo se podía dar esta figura. Yo tuve que hacer un mea culpa, qué era lo que podía motivar a estas personas hablando estas cosas, pero yo lo descarto, no es verdad” explicó.

