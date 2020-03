Apps de transporte no legalizadas también deberán acatar cuarentena en las siete comunas

El Ministerio de Transporte aclaró el día de ayer que bajo ninguna circunstancia las aplicaciones de transporte no legalizadas, podrán realizar sus actividades normalmente en las comunas donde fue instaurada la cuarentena.

"Es lo mismo que si el dueño del auto tomara el vehículo para salir a dar una vuelta con otra persona. Cuando sea controlado, la única razón por la cual se va a reconocer que puede estar circulando, es porque tiene un objetivo de viaje y un permiso que lo autoriza para eso, por ejemplo, ir al médico, hacer trámites judiciales, todo lo que está en el instructivo", comentó la ministra Gloria Hutt.

La explicación a esta normativa es que estas aplicaciones no se encuentran en el registro nacional de transporte como si lo están los taxis, los cuales si podrán operar. Como aplicaciones de transporte no legalizadas se refiere a aquellas que funcionan a través de una aplicación en el móvil, las cuales a partir del día de hoy y por los próximos sietes días no podrán circular por las comunas con cuarentena, que hasta ahora son Las Condes, Ñuñoa, Independencia, Santiago, Lo Barnechea, Providencia y Vitacura.

Los conductores que sean sorprendidos por los fiscalizadores llevando a algún pasajero en cuarentena, este será sancionado con una multa, mientras que si es fiscalizado durante el toque de queda, será detenido.