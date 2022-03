Antonella Ríos reveló que tuvo un intenso coqueteo con exministro de Sebastián Piñera

“Yo me mandé mensajes de Facebook con él”, contó la actriz, a lo que sus compañeros insinuaron que habían estado coqueteando.

Una sorprendente anécdota reveló el pasado viernes la panelista del programa Me Late Prime, Antonella Ríos, en la cual involucraba al exministro del Interior de Sebastián Piñera, Rodrigo Delgado.

Fue en 2011 cuando la actriz conoció a la autoridad en un evento en Estación Central, comuna de la cual él era alcalde en ese entonces.

“Yo me mandé mensajes de Facebook con él”, contó la actriz, a lo que sus compañeros insinuaron que habían estado coqueteando.

“No… ‘Hola, cómo estás’ y cosa así”, aseguró la actriz y agregó: “Lo empecé a jotear, es que lo encontraba muy guapo… Le envié una solicitud”.

La panelista contó que le había dicho a Delgado que lo había agregado a Facebook, a lo que él le respondió: “pucha es que me agrega gente famosa y pienso que es falsa la cuenta”.

A pesar de ese encuentro y los mensajes que ella le envió, el exalcalde no le siguió respondiendo. Los otros panelistas de Me Late Prime le preguntaron si realmente no pasó nada más.

“No, no pasó. Es más, me dejó el visto”, cerró la actriz. En ese tiempo, Rodrigo Delgado se encontraba soltero. En 2014 contrajo matrimonio con Nicole Nef, quien sigue siendo su esposa hasta hoy.