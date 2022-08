Antonella Ríos le "paró los carros" al Apruebo por usar su imagen sin su permiso

"Repito, yo no autoricé el uso de mi imagen indistintamente de mi postura que pretendo seguir manteniendo en privado”, declaró.

Antonella Ríos

La guapa y sexy actriz nacional, Antonella Ríos, está enojada. Y tiene motivos ya que había anunciado que no quiere verse involucrada en temas de política. La artista, que en el 2019 protagonizó un video en el marco del Estallido Social, manifestó sus molestias por el uso de su imagen en la campaña del Apruebo de salida. La polarización y la violencia de la gente, que acusó, es para ella una razón suficiente para mantenerse al margen.

A pesar que la ex chica de las teleseries hace activismo contra el pase de movilidad y el uso de mascarillas (por sobre todo en niños), también ha denunciado el uso indebido de su imagen en la campaña que apoya a la nueva Constitución ante el plebiscito del 4 de septiembre.

“Con todo el respeto que merecen las personas pensantes que tienen su opinión y su voto (secreto). Sigue dando vuelta un video hecho el 2019 en el marco del Estallido Social, que forma parte de una campaña electoral para este próximo 4 de septiembre. Repito, yo no autoricé el uso de mi imagen indistintamente de mi postura que pretendo seguir manteniendo en privado”, afirmó. Y luego agregó en su storie en Instagram: “Pues claramente estamos muy polarizados y por ende, violentos“.

Más adelante, en otra publicación en la red social, señaló que se mantendrá al margen de esta etapa del proceso constituyente. “No haré campaña política. No me interesa. Me mandan esta foto de un video del 2019, en el que yo no autoricé (ni me preguntaron) mi participación. Llevo meses repitiéndolo. El voto es secreto y básicamente me mantengo al margen“, aseguró.

Y finalmente, para despejar todo tipo de dudas sobre su postura ante las opciones que existen frente al plebiscito del 4 de septiembre, ella afirmó que no apoyará ni al Apruebo ni al Rechazo. “De ninguna manera me sumo a la campaña. Ni de un lado, ni del otro“, cerró.