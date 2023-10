Antonella Marchant, líder del clan narco Los Marchant, mantenía una relación con la fallecida narco influencer, Sabrina Durán, quien murió acribillada el pasado martes 24 de octubre en la comuna de Padre Hurtado. Marchant se encuentra cumpliendo una condena de 15 años por tráfico de drogas y desde la cárcel expresó su pesar por la muerte de Durán en redes sociales.



Desde el 26 de octubre, se está llevando a cabo el funeral de la conocida narco reina en la población Las Pradenas, en la comuna de Peñaflor. Y, debido a que se encuentra recluida en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de la comuna de San Miguel, Marchant no pudo asistir al velorio de quien fue, según sus palabras, “el amor de su vida".



Sin embargo, a pesar de estar encerrada, Antonella Marchant tuvo acceso a un teléfono donde pudo conectarse a redes sociales y publicar una despedida para su polola fallecida. A través de una historia de Instagram, la líder narco publicó en primer lugar: “Vuela alto, lo más alto que puedas bebé, junto a mi Dieguito“. El mencionado Dieguito, era el antiguo líder de Los Marchant y hermano de Antonella, fue asesinado cuando tenía 20 años junto a un gran prontuario policial.



La despedida de Antonella Marchant



“Te me adelantaste como siempre en todo, mi amor. Solo tú y yo sabemos lo muchos que nos amamos y no seguiremos amando en la otra vida. Porque sé que me estarás esperando. Nada consuela mi alma, eras tú quien llenaba mi corazón de felicidad mi bebé. Mi tiktokera, la más hermosa“, expresó Marchant en otra historia de Instagram.



A modo de palabras finales, la líder del clan narco Los Marchant declaró hacia su difunta polola: “Te prometo que cada cosa que hablamos la cumpliré, porque nuestro amor sí es hasta la muerte y más allá de la muerte. Nunca te olvidaré. La mejor mujer, la mejor madre. Gracias por nunca dejarme sola y seguirme hasta el infinito. Contigo me sacaba el sombrero. No tienes comparación, no tienes igualdad, porque en todo eras única“.