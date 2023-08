Un hombre que se identificó como “Moisés” se contactó con Mega para dar a conocer una nueva versión sobre el robo de computadores en el Ministerio de Desarrollo Social. El antisocial dijo que se contactaron con él para ofrecerle hacerse pasar por Giorgio Jackson.



“Moisés” aseguró para el medio que no tomó el trabajo a pesar de que tiene un pasado delictivo.

“Yo tengo mucho vínculo con delincuentes, yo delinquí desde los 14 hasta los 32 años y la mayoría de los delitos que tengo son robo en lugar no habitado, robo con violencia, cajero automático, asalto en domicilio, Tengo un sinfín de causas en el ámbito del robo”, señaló.



Lo contactaron para hacerse pasar por Giorgio Jackson

“Yo tenía que hacerme pasar por alguien. Iban a darme un guion que yo tenía que aprenderme de memoria” comenzó relatando.

Más tarde, el sujeto que decidió no mostrar su cara, relató que recibió una llamada de una persona desconocida para él que no era del ámbito delictual, ya que según “Moisés” tenía una forma de expresarse “muy formal”.

“La primera pregunta que me hizo es en qué penal me encontraba. Cuando yo le dije que no estaba en ningún penal, ellos cortaron la comunicación conmigo y pasaron como 30 minutos y me llaman de otro número, pero era la misma persona, y me pregunta si yo estaba dispuesto a realizar un trabajo. Que me iban a pasar lucas y unas especies de valor, Me ofrecieron 700 mil pesos y que me mandaban la plata a mi Cuenta Rut”, describió el sujeto.

Finalmente señaló que las personas que lo contactaron le dijeron que el “trabajo” consistía en entrar a unas dependencias.

Según esta persona los guardias presentes en el lugar del robo estarían coludidos, “los guardias que estaban en ese lugar, están completamente coludidos, sobre todo el que recibió la llamada. Yo puedo confirmar ese dato, porque me dijeron que la persona que recibiría mi llamada estaba al tanto de todo”.