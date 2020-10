Anita Reeves explicó los motivos de Felipe Camiroaga para dejar las teleseries

La actriz explicó que el animador “se ponía tenso porque conocía a los otros actores y sabía lo buenos que eran. Ahí se chupaba un poco, por puro respeto”.

La actriz nacional Anita Reeves fue la última invitada a conversar en el podcast Impacto en el Rostro. En dicha instancia, la intérprete repasó su vasta trayectoria en teleseries teleseries nacionales, entre ellas Jaque Mate, de TVN.

Y es que esta es una producción especial para ella, ya que tuvo que interpretar a Elvira Tapia, la madre del tímido Aldo, quien a su vez era encarnado por Felipe Camiroaga.

“A mí me llamaron antes, para hacerle unos talleres a Felipe, aunque eran más bien conversaciones que teníamos. Ahí nos hicimos amigos, yuntas. En la teleserie era su mamá, así que estábamos harto juntos”, recordó.

Anita reconoció que “Felipe era muy histriónico, pero para hacer comedia. Cuando tenía que hacer personajes o escenas más serias, se ponía muy tenso, entonces el gran trabajo era tratar de soltarlo”, comentó la actriz en la entrevista.

“Se ponía tenso porque conocía a los otros actores y sabía lo buenos que eran. Ahí se chupaba un poco, por puro respeto”, complementó la idea.

“Yo lo retaba mucho, porque en Jaque Mate, él se tuvo que poner serio y era muy difícil. Un día se cortó el pelo y tenía continuidad. Yo decía ‘eso pasa por traer gente que no son actores profesionales’. Le dije a él ‘cómo se te ocurre’ y él me dijo ‘es que no me di cuenta’. Fue un poco eso, una relación entre profesional, amistosa y de mamá retona, la misma mamá que lo retaba en la teleserie, lo retaba afuera”, señaló.

Anita Reeves confesó que no fue una tarea sencilla que se soltara durante las grabaciones, aunque finalmente lograron que lo hiciera. Ahí Aline Kuppenheim, su pareja en la novela, cumplió un papel fundamental.

“Afortunadamente tenía una muy buena relación con ella. La Aline lo hacía reír mucho, lo hacía soltar mucho, porque las escenas con ella eran las más difíciles, porque eran de pareja, con besos, complejas para alguien que no es actor profesional”, comentó Anita Reeves, quien personificó a la recordada Luz Divina en Amores de Mercado.

La actriz también señaló que a Camiroaga le gustaba mucho actuar, pero que lo suyo eran los personajes exagerados, con los que se ganó el cariño de la gente. Sin embargo, a ella no le gustaban dichas interpretaciones. “Yo lo retaba, le decía ‘cómo estás haciendo esa ordinariez’, de pesada”, afirmó.

Respecto a por qué el conductor de televisión no siguió ligado a las teleseries, Reeves tiene una opinión clara.

“Él habría seguido, pero no pudo porque la televisión lo requirió más. Yo creo que si Felipe hubiera estudiado más, habría hecho cosas interesantes. A raíz de una escena que hicimos, le dije que lo veía haciendo un muy buen Shakespeare o un muy buen Molière. Ahí habría estado en su salsa”, manifestó.

Por último, Anita rememoró que el papel que tuvo en Jaque Mate, tampoco fue el más idóneo para Camiroaga y entregó sus razones. “Era lo que nosotros llamamos en la jerga actoral, un personaje un poco ‘hueso’, con poquita carne”, cerró la longeva actriz sobre el rol del presentador de televisión.