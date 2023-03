Anita Alvarado tilda de "patética" a Daniela Aránguiz tras nueva polémica con Jorge Valdivia

Uno de los escándalos que se ha tomado las pantallas y los comentarios en redes sociales durante los últimos días es el rumor que inició Daniela Aránguiz sobre su ex pareja, Jorge Valdivia, ya que aseguró que este último habría comenzado una relación amorosa con la diputada Maite Orsini.

La polémica subió a tal nivel que la expareja se vio involucrada la mañana del lunes en una discusión en plena vía pública en la comuna de Lo Barnechea.

Tras esto, quien decidió tomar la palabra fue Anita Alvarado, que en el último tiempo se convirtió en la principal rival de la exchica Mekano, con quien ha protagonizado varias discusiones en redes sociales.

“Me pongo nerviosa, porque te voy a desenmascarar”, relató de entrada la ex geisha en una transmisión que realizó en sus redes sociales. Y sobre la misma, arremetió: “cuando dijiste que no tenías problemas con él (Valdivia), que eran amigos, ¿qué te importa si él anda con otra persona?. ‘Ay, la diputada tanto’, ¿qué importa si es diputada? ¿Sabes lo que te duele? Que a ella no le puedes decir: ‘Es que andas por interés con mi marido’”, reflexionó.

Luego, recordó otras declaraciones que Aránguiz para emplazarla. “Tú dijiste que no era tu marido, es tu ex. ¿Qué te duele? ¿Que (Maite Orsini) sea linda? ¿Que sea inteligente? ¿Abogada? Entonces ahora, tú tienes que demostrar todo lo que dijiste”, le mandó a decir.

“Eres arquitecta, sí, eres una gran arquitecta de la mentira. Ya abúrrete de mentir (…) Eres patética. Entonces, no encontraste nada mejor que pegarle”, afirmó en alusión al altercado que había protagonizado horas antes con el ex jugador de Colo Colo y la Roja.

“Si yo fuera psicóloga, te mandaría al psiquiatra, y te dejaría internada para que te recuperaras, honestamente. ¿Cómo no vas a tener una amiga?, alguien que te diga: ‘Entiende, esto ya no resultó’”, cerró.