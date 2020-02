De acuerdo a una reciente investigación se habría hallado un eslabón más entre los murciélagos y los humanos para desarrollar el contagio del virus.

Se trata del denominado pangolín, un pequeño mamífero conocido por sus escamas y en peligro de extinción, podría ser un animal clave en la transmisión al hombre del coronavirus, que ya ha provocado la muerte de más de 600 personas en China.

Investigadores de la Universidad de Agricultura del sur de China identificaron al pangolín como un posible "huésped intermedio" que facilitó la transmisión del virus, informó la institución. Según un estudio reciente, probablemente el murciélago es reservorio del coronavirus, es decir, el animal que alberga el virus sin estar enfermo y puede transmitirlo a otras especies. Pero el virus del murciélago no puede fijarse en los humanos receptores y debe pasar por otra especie para adaptarse al hombre, lo que se llama "huésped intermedio".

"Las secuencias del genoma de la nueva cepa de coronavirus aislada en pangolines resultaron en un 99% idénticas a las de las personas infectadas, lo que indica que los pangolines pueden ser un huésped intermediario del virus de acuerdo con el estudio", dice el texto que difundió la agencia estatal china Xinhua

The genome sequences of the novel #coronavirus strain separated from pangolins were 99% identical to those from infected people, indicating pangolins may be an intermediate host of the virus, a study has found. pic.twitter.com/YcHqMxc6N4