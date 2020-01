El presidente de los albos analizó la clasificación del Cacique y además le contesó al volante.

Mosa se refirió a las polémicas declaraciones de Jorge Valdvia en contra del vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls:

"Queríamos que Jorge nos dijera, o al menos su representante, qué es lo que querían y ellos no nos dijeron nada". El Mago contestó y advirtió una contradicción con la primera cita de Espina: "Y este otro dice que nunca yo, ni me representante hizo una propuesta. Les falta un café a estos dos para ponerse de acuerdo".

Mosa hizo sus descargos: "Me pareció una falta de respeto, pero es un tema pasado. Dimos vuelta la página, le deseamos que le vaya bien, es un jugador muy talentoso. No entiendo su molestia, para nada", dijo el empresario.

"Era un partido importante ante el campeón y ahora nos enfocaremos en la final contra Universidad de Chile". Además opinó sobre el redebut de Matías Fernández

Además de analizar el primer partido de Nicolás Blandi: "Para ser el primer partido se adaptaron muy bien. Mati viene sin jugar hace muchos meses, Blandi también entró. Contento por los jugadores, el cuerpo técnico y los colocolinos."

Por último fue bien claro respecto a la tecnología en el fútbol: "No me gusta el VAR, prefiero no opinar de eso. Es una regla hoy y la aceptamos completamente".