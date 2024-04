Aníbal Mosa desmiente a Stöhwing y pone en duda la remodelación del Monumental: "No hay presupuesto"

En medio de la celebración por los 99 años de Colo Colo, y a modo de adelanto por el pronto centenario de la institución, Alfredo Stöhwing confirmó que se realizará la anhelada remodelación del Estadio Monumental. Sin embargo, Aníbal Mosa criticó los dichos del presidente de Blanco y Negro asegurando que tal proyecto no existe todavía.

Así es, el dirigente albo no escondió su molestia con el mandamás del Cacique luego de que este anunciara la modernización del recinto, pues si bien la idea está presente, aún no es una realidad: "Lo que presentaron no es un proyecto. Es una carta Gantt, una especificación de un modo de trabajo que se podría llevar hacia adelante".

En esa línea, confirmó lo que parecía ser la gran razón por la que el club aún no realiza modificaciones a la infraestructura del estadio colocolino, pues si bien es bastante urgente, todavía no cuentan con el dinero necesario para impulsar la iniciativa: "No hay un proyecto todavía, porque no hay una maqueta, no hay un presupuesto".

Además, aseguró que el presidente de la concesionaria alba está jugando con la ilusión de los hinchas, y que un anuncio de ese calibre debería haberse realizado luego de que realmente se avanzara en el proyecto: "Es una falta de respeto a la institución, estos temas tan importantes no se pueden tratar de la noche a la mañana".

Y para finalizar, Mosa expuso que lo de Stöhwing es simplemente una estrategia de cara a las elecciones que se realizarán en el Cacique este mes: "Tuvieron 12 meses para poder entregarnos al directorio ciertas pautas de avance y trabajo que se habría puesto en marcha con el coordinador. Presentarlo un día antes de que estamos celebrando los 99 años y a una semana de una junta me parece un poco sospechoso, dijera Bombo Fica".

