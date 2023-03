Ángelo Sagal habla tras su llegada a histórico club de Hungría

El delantero nacional Ángelo Sagal habló tras ser presentado oficialmente en el Ferencvaros de la Liga de Hungría, luego de abandonar el Gaziantep tras el devastador terremoto 7.8° Richter que azotó a Turquía el mes pasado.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el jugador relató los momentos que vivió junto a su familia una vez ocurrido el cataclismo. “Intentamos ayudar un poco a la gente que conocíamos los días posteriores al terremoto antes de partir de Gaziantep. Luego salimos en una van que fue lo más rápido que pudimos hacer, los vuelos estaban colapsados y era lo más seguro. Estuvimos prácticamente todo febrero en Antalya y ya después salió la opción de venir a Hungría y fue la mejor opción que pudimos tomar”, explicó el futbolista de 29 años.

Frente al difícil momento que vivía con su esposa e hijos en Turquía, apenas vio la opción de emigrar no lo dudó. “Ahora estamos más tranquilos y felices por lo que estamos viviendo. Y yo feliz por llegar a un club tan importante como Ferencvaros. A mí lo que me hace feliz es jugar al fútbol. Estuve muy triste y nervioso todo el tiempo. Después del terremoto no sabía qué pasaría con mi carrera. Mi familia también estaba angustiada. Mi mujer y mis hijos saben que mi pasión es jugar al fútbol”, remarcó.

Par poder concretar su fichaje en el Ferencvaros, Sagal recibió un permiso especial de la FIFA, ya que actualmente el mercado de fichajes está cerrado. “Había interés por mí desde hace un año, pero con el Gaziantep no llegamos a un acuerdo para salir. Luego del terremoto se volvió a activar ese interés. Al llegar acá me di cuenta lo grande que es el club”.

Actualmente, el nuevo elenco del chileno es el puntero de la liga de Hungría con 12 puntos de ventaja y se encuentra disputando la UEFA Europa League, donde ayer cayeron por 2-0 en la ida de los octavos de final ante el Bayer Leverkusen.