Angélica Sepúlveda encendió las redes al publicar antigua foto en una playa nudista

Impactó a todos. La ex chica reality, Angélica Sepúlveda, sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales tras compartir un sensual registro del pasado. A través de su cuenta de Instagram, la “Fierecilla de Yungay” publicó un nuevo registro donde recordó su paso por una playa nudista, posando con su torso al desnudo junto a una especial reflexión.

“El temor a lo que piensen los demás es la prisión más grande en la que viven las personas.... (Frase, que a mí, no me representa!). Chiquillas y chiquillos no dejen de hacer lo que les gusta por el qué dirán, la vida es hoy, mañana puede ser tarde”, detalló en el registro recibiendo muchos cariños de sus seguidores.

Recordemos que días atrás la influencer llamó la atención tras compartir otra foto de la misma anécdota, luciendo su parte trasera en la playa, sacando aplausos en el mundo de las redes.