ANFP reveló la fecha del partido entre Colo Colo y Universidad Católica

Un duro golpe recibió la dirigencia de Colo Colo la tarde del pasado sábado luego que la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana confirmará que el duelo ante la Universidad Católica quedaba suspendido por recomendación de Estadio Seguro.

La noticia no agradó en el recinto de Macul donde estaban trabajando a toda máquina para tener listo el sector de Cordillera y poder recibir de forma normal el compromiso, donde los albos podían coronarse campeones (si se daban otros resultados).

“Les ofrecí a las autoridades recorrer el estadio pero no tuvieron ninguna flexibilidad y en un acto de ‘lavarse las manos’ decidieron no autorizar. Es una decisión injusta y discriminatoria, no entendemos esta persecución a Colo Colo y al fútbol” señaló Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro.

Sin embargo, desde la ANFP dieron a conocer que el compromiso ya tiene fecha oficial y se jugará el martes 4 de octubre, en horario por definir, esto debido a la apretada programación que tiene el Campeonato Nacional.

La suspensión del encuentro se dio luego de que en el famoso "arenganzo" del Cacique, realizado el viernes, parte de la estructura del sector Cordillera cediera ante el peso de los hinchas que se subieron a la parte que no está habilitada.