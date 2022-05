ANFP finalmente decidió quién será el próximo DT de La Roja

El argentino tiene una influencia gigante con el estilo del entrenador nacional Manuel Pellegrini, ya que fue dirigido por él en River Plate.

En las próximas horas se pondría fin a la búsqueda del nuevo entrenador de la selección chilena de fútbol masculino, ya que la ANFP tendría prácticamente todo cerrado para presentar al argentino Eduardo "Chacho" Coudet como nuevo adiestrador de La Roja.

Según información de ADN Deportes, Pablo Milad, se reunió con su tesorero, Arturo Guzmán, y el Director Deportivo Nacional, Francis Cagigao para tomar la decisión final. El argentino tiene una influencia gigante con el estilo del entrenador nacional Manuel Pellegrini, ya que fue dirigido por él en River Plate.

“Cuando dije que iba a empezar a dirigir fue con el tipo que me senté a hablar y a escuchar. Solo tengo elogios para él. He seguido y compartido todos sus pasos. Es mi padre futbolístico, una persona que me ha ayudado más de lo que ustedes se pueden imaginar”, explicó el año pasado en su conferencia de prensa.

La carrera de Eduardo Coudet

La trayectoria del "Chacho" como entrenador es muy interesante. Todo partió con Rosario Central, donde tuvo enormes campañas que lo llevaron a pelear el título de la Primera División y la Copa Argentina. Además, realizó una histórica participación en la Copa Libertadores que ganó el Atlético Nacional del Profesor Rueda en 2016.

En mayo de 2017, después de haber sido sondeado por varios equipos argentinos, fue anunciado como nuevo entrenador de los Xolos de Tijuana. Es despedido el 30 de octubre de 2017 después de solo lograr una victoria en los últimos 7 partidos, deja el club en undécima casilla.

En el mismo 2017 llegó a Racing de Avellaneda, donde estuvo hasta el 2019. Aquí consiguió su primer título como entrenador, alzándose con el campeonato de Primera División.

El Chacho se convirtió así en el técnico más eficaz de la historia del club albiceleste, superando a otros directores técnicos que han obtenido títulos con este club como Diego Cocca, Guillermo Stábile, entre otros.

El 19 de diciembre de 2019 es anunciado como el nuevo D.T. del Internacional de Porto Alegre. En su paso por Porto Alegre, Coudet dirigió al Inter en 46 partidos, de los que ganó 24, empató 13 y perdió 9, lo que supone un aprovechamiento superior a un 60%.

El 9 de noviembre de 2020, el argentino decide abandonar el club brasileño a petición propia, dejándolo en la clasificación más alta del Campeonato Brasileño, con 36 puntos.​

El 12 de noviembre de 2020, es anunciado como nuevo D.T. del Celta de Vigo, donde finalizó octavo en la temporada anterior y ahora marcha 12°, sin opción de clasificar a algún torneo europeo.