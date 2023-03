Andrés Celis revela detalles de la noche de pasión que vivió junto a un famoso cantante argentino

Un curioso momento relató el actual diputado de la República, Andrés Celis, en el programa Podemos Hablar de CHV luego de entregar detalles sobre la "noche de lujuria y pasión” que vivió junto a un famoso cantante argentino en la ciudad de Buenos Aires.

Todo ocurrió en el año 2007, cuando el político era concejal de Viña del Mar. Según su relato, él estaba en un pub junto al representante de varios artistas. En eso, el manager lo invitó a su departamento, donde se encontraban su novia y “un cantante muy conocido”, precisó.

En eso, los presentes intentaron adivinar de quién se trataba: “¿Conocido al nivel de Fito Páez?”, consultó JP, a lo que el parlamentario contestó que “sí”, y a modo de pista, agregó que “ha estado al menos tres veces en Viña (el Festival)”.

En el domicilio estaba el representante con su pareja, y el arista junto a su novia. “Con la primera imagen que veo, quedo impactado, porque nunca en mi vida he consumido ninguna droga”, relató. “Los veo consumiendo cocaína y quedo impávido; entonces les digo que ‘mejor yo me voy’”, pero le pidieron que se quedara.

De pronto, “yo me voy a acostar y llegan las dos mujeres desnudas”, aseguró. Él estaba incómodo y se fue a dormir a una pieza.

Sin embargo, diez minutos después, “abren la puerta y se acuestan al lado mío los cuatro, en pelotas por supuesto”; además, continuó, “veo a las dos mujeres con látigos y lumas”. En eso, “me empezaron a despertar a mí como para que participara”, contó sobre el momento en que él se refugió en un rincón.

“Fue la peor hora de mi vida, me hice el dormido, hasta que ahí me escape”, aseguró. Luego aclaró que los cuatro involucrados efectivamente “tuvieron sexo” y “entre los cuatros se intercambiaban”, es decir, “era una película pornográfica”, remarcó. “Yo no lo podía creer”, e insistió con que “no le dieron ganas de participar”, cerró.