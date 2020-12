Andrés Caniulef confesó que tuvo un intenso romance con ex rostro de CHV

"Él está felizmente casado hoy día. Pero obviamente el cariño está, y yo creo que eso es lo más lindo y que se mantenga ese respeto y ese aprecio", dijo el profesional.

Andrés Caniulef fue el nuevo invitado al programa "Sigamos de Largo" de Canal 13, donde el periodista habló de un antiguo romance que tuvo con el reconocido y querido profesional César Campos, quien alcanzó la fama con la animación del programa "Manos al Fuego" de CHV.

En el programa de Canal 13 hicieron un contacto entre ambos y Campos sostuvo que “nosotros nos conocimos hace muchos años, cuando yo hice la práctica en prensa de Canal 13, y nunca voy a olvidar todo lo que me ayudaste en los inicios de mi carrera profesional en televisión. Todas las oportunidades que me abriste, los contactos que me hiciste para poder entrar al mundo laboral, y específicamente entrar al matinal de canal 13”.

Y llegó el momento de la respuesta de Caniulef. “Súper lindo el saludo. Yo le tengo mucho cariño, obviamente. Y es lindo tener esta posibilidad de recibir ese cariño, que es recíproco, por cierto, después de tanto tiempo, de todo lo que ha ocurrido, cada uno ha rehecho su vida”, fueron las palabras de periodista, y que Francisca García Huidobro no dejó pasar, ya que de inmediato le preguntó al respecto: "¿Ustedes tuvieron algo? ¿Tuvieron ustedes algún romance en la antigüedad?”.

“Sí, en la antigüedad”, confesó Caniulef. “Él está felizmente casado hoy día. Pero obviamente el cariño está, y yo creo que eso es lo más lindo y que se mantenga ese respeto y ese aprecio. Y admiración, que es mutua”, cerró el periodista.