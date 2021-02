Andrés Allamand se refirió a la polémica por vacunación a migrantes contra el COVID-19

"Debí ser más claro para explicar", señaló la autoridad. Además, señaló que "las personas que están en situación irregular podían acceder a la vacuna".

El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, realizó una autocrítica luego de la confusión que generaron sus declaraciones respecto a la vacunación para personas extranjeras en nuestro país.

El canciller explicó que no iban a poder vacunarse extranjeros que estén en el país con una visa de turista, los extranjeros que estén como turistas pero que vengan de algún país a los que no se les exige visa, ni tampoco los extranjeros que se encuentren en una situación irregular, luego de que un medio peruano promoviera el turismo Covid.

En conversación con El Mercurio, Allamand aclaró estos dichos y aseguró que "desde el punto de vista de Cancillería una de las misiones es preocuparse de que no se difundan señales equivocas en relación a la realidad migratoria chilena. Eso me indujo a intervenir en el debate para dejar en claro que Chile no iba a admitir el turismo Covid".

"Debí ser más claro para explicar que las personas que se encontraban en una situación irregular y que se habían autodenunciado o habían efectuado trámites ante Fonasa, debía desde ya entenderse incorporadas a la población objeto de vacunación", aseguró la autoridad de Gobierno.

"Incluso, quise decir que las personas que están en situación irregular podían acceder a la vacuna -manifestó- mediante un simple expediente de que están intentando regularizar su situación. Pero no quedó claro".

"Hay que tener en cuenta que estamos frente a una situación inédita para la que no existen precedentes y en la que hay muchos casos donde es necesario ir ajustando las normativas a las distintas realidades", aclaró el ministro.

Plan contra la migración ilegal

El ministro Allamand, además, explicó el plan del Gobierno para enfrentar la crisis migratoria que vive Colchane.

"La visita a Colchane tuvo como objetivo el advertir en terreno cuál es la situación objetiva que afecta a las comunidades por este fenómeno de migración ilegal a través de pasos clandestinos o no autorizados. Y dejar en claro que, a partir del actual gobierno, se acabó el 'chipe libre' en materia migratoria", explicó la autoridad de Gobierno.

"Hoy estamos actuando en tres fases: antes de la frontera, en la frontera y después de la frontera", explicó el ministro, agregando que "antes, estamos desplegando coordinaciones a nivel político y policial países vecinos, y hemos iniciado una ofensiva para desarticular las bandas organizadas que se dedican al tráfico de personas".