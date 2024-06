Anciana desaparecida: nieta apunta con todo contra dueña de restaurante

Durante la jornada, Carla Hernández la nieta de María Elcira Contreras se refirió a la investigación entrono a la desaparición de su abuela de 85 años, quien tras un almuerzo familiar por el Día de la Madre en Limache desapareció sin dejar rastro. Cabe mencionar que en un principio se habló de un accidente, sin embargo ha ido tomando fuerza la posible intervención de terceros.



“Estamos con una angustia tremenda. No sabemos nada de mi abuela. Sabemos que se ha buscado acá en el lugar, en el canal y no hay absolutamente nada. A pesar de todos los esfuerzos, no han encontrado nada” declaró la joven para el matinal Buenos Días a Todos en donde también mencionó que se había descartado que pudiese estar en el canal del fundo Las Tórtolas.

¿Qué dijo la nieta de la anciana sobre la dueña del restaurante?

“Como familia ya pensamos que aquí pudo haber habido intervención de terceros, porque el canal está descartado en un 99 por ciento que esté ahí” añadió Carla. Por otro lado, Natalia Hernández, otra nieta complementó que “lo único que sabemos es los que saben todos, pero la verdad es que la hipótesis del accidente ya no nos hace sentido, porque de ser así habríamos encontrado algo. Todo nos hace pensar que, si tuvo un accidente, la escondieron. Pensamos que tal vez alguien la tomó, la tiene en alguna parte... muchas cosas pasan por nuestra cabeza”.

“Entre nosotros como familia y la gente del restaurante no hay relación. De hecho, a mí siempre me ha llamado la atención que, desde que mi abuela se pierde, yo le comunico a la dueña la situación y ella ni siquiera me mira a los ojos y sigue haciendo lo que estaba haciendo. Le dije que necesitaba ver las cámaras y me dijo ‘estoy ocupada’. Era perder el tiempo ahí con ella” dijo Carla.

Así mismo aseguró que “para nosotros la preocupación era encontrar a la abuela, y para ellos, para el restaurante, la preocupación era que pagáramos la cuenta”. Bajo esta misma línea José Luis Hernández comentó que “durante dos semanas, nosotros pudimos ingresar al recinto, pero ya después de eso, los propietarios ya no nos dejan entrar, salvo que fuéramos con la PDI”.

