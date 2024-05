Caso de anciana desaparecida: vidente estafa a familia con millonaria suma

En el matinal de Mega, Mucho Gusto Carla Hernández la nieta mayor de la anciana desparecida en Limache expuso que una vidente los había estafado. Recordemos que María Elcira Contreras (85) se encuentra desaparecida desde el pasado domingo 12 de mayo, luego de ir a almorzar con su familia al Fundo Las Tórtolas.

Por otro lado, la fiscal a cargo del caso mencionó que la teoría más fuerte que se manejaba era la de un accidente, sin embargo la familia insiste en la intervención de terceros. “La línea investigativa más fuerte es que mi abuela sufrió un accidente. Ya no nos resulta lógica esa teoría... solo nos queda pensar que hubo intervención de terceros. Si fue un accidente, el cuerpo de mi abuela se lo llevaron” lanzó Carla.

Estafan a familia de anciana desaparecida

Cabe mencionar que, algunos de los familiares han acudido a reconocidos médiums para entender y saber que le puso haber ocurrido a la mujer, sin embargo aun no tienen ninguna prueba concreta. “Una médium me estafó. Menos mal no fue tanto dinero, pero me pidió una cantidad considerable. Me dijo que iba a canalizar con mi abuela y finalmente ni siquiera hizo la canalización” contó su nieta.

Bajo la misma línea Camila aseguró que la espiritista le dijo que “este caso es muy complejo, tengo que llamar a mi maestra y ella te cobra $3.000.000 y tu abuela aparece mañana antes de las cuatro de la tarde”. Así mismo declaró que al darse cuenta del engaño cortó el contacto con ella. “Siempre hay gente que va a abusar con el dolor de una familia. Hay que tener cuidado” indicó Karen Doggenweiler al enterarse de lo ocurrido.

Es importante decir que María mide 1.50, es delgada, de tez morena, y ese día vestía una chaqueta café. Su búsqueda se ha enfocado alrededor del fundo donde está emplazado el restaurante, que tiene unas 40 hectáreas y el canal Waddington. Además, se ha logrado tener acceso a algunas cámaras de seguridad que la captaron por última vez.

