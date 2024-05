Estafa a familia de anciana desaparecida: nieta revela monto que le pagaron a falsa médium

En entrevista para el matinal de TVN Buenos Días a Todos, una de las nietas de la anciana desaparecida en Limache, Natalia Hernández reveló el monto que la familia le pago a una supuesta médium que les aseguró que encontrarían a la mujer. Recordemos que la adulta mayor llamada María Contreras Mella, desapreció en medio de un almuerzo por el Día de la Madre.

En concreto, María fue al bañó y desde ahí no se ha vuelto a saber de ella. En un principio la búsqueda se centró en un canal aledaño al fundo Las Tórtolas, sitio donde estaban comiendo, sin embargo tras más de 15 días no se ha encontrado ninguna prueba en el lugar, por lo que se esta barajando la posibilidad de la participación de terceros.

¿Qué dijo la nieta de la anciana desaparecida?

“Nosotros tratamos de encontrar respuesta a esto, entonces también hemos preguntado a tarotistas, médium, de todo, y cada persona nos dice algo distinto” señaló Hernández, quien volvió a contar el lamentable episodio que pasaron con una médium que les pidió tres millones de pesos por entregarles información sobre el paradero de su querida abuela.

“A mí me estafaron. Una médium me cobró 100 mil pesos por decirme dónde estaba mi abuela y ni siquiera hizo el esfuerzo por hacer una canalización, no me entregó ningún resultado” dijo. Ante esto el conductor Eduardo Fuentes se descargó. “Sabemos que es mundo donde abundan los chantas, pero además la frialdad, la deshumanización de las personas y decir ‘oye, aquí hay una oportunidad de negocio’... qué vergüenza” señaló.

“Hay otros que dicen ‘mira, yo no te cobro, pero tú me tienes que aportar con lo que sea tu cariño, con lo que ustedes puedan’. Abogando a que ellos no te están cobrando, pero tú sí tienes que retribuir algo” aseguró José Luis Hernández, hijo de la mujer de 85 años desaparecida quien también se encontraba en el estudio pidiendo ayuda.

