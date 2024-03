La Fiscalía Regional de Valparaíso entregó nuevos importantes antecedentes sobre la causa de muerte de la joven viñamarina Anahí Espíndola. Recordemos que la mujer, fue encontrada muerta en el sector de los Roqueríos de dicha ciudad, luego de que se le perdiera su rastro tras ir a entrenar a un conocido gimnasio. Hasta el momento el caso no ha sido resuelto, ni existen detenidos.



Por su parte, la madre de la joven Düra Córdova pidió a las personas no reclamar en contra de la justicia. “Por favor, les pido que no pidan justicia, porque no es justicia lo que necesitamos, porque la justicia hasta ahora ha estado de la mano de nosotras en cada segundo”, escribió en redes sociales junto con un conmovedor mensaje a su hija. “Te veo a través de los ojos de Dios” dijo.



¿Qué dijo la Fiscalía sobre la causa de muerte de Anahí?



La Fiscalía ha sostenido que no existe participación de terceros en el caso de Anahí Espíndola, luego de que se revisara el cuerpo en el Servicio Médico Legal. La fiscal regional Claudia Perivancich, declaró que no se han encontrado indicios de la participación de terceros. Además, mencionó que se ha realizado un trabajo bastante detallado del caso y los motivos detrás de la muerte de la joven.



“Un trabajo muy detallado, muy preciso, a consciencia, de parte del Servicio Médico Legal (SML) respecto del análisis del cuerpo de Anahí y, por lo tanto, eso ha requerido cierto tiempo que ha sido esencial”, explicó la experta agregando de que no hay nada que comprueba la participación de otras personas.“Hasta ahora en la investigación, desde el punto de vista de lo que uno puede avizorar, no tenemos ningún indicio, como lo decíamos hace un tiempo, respecto de que haya aquí intervención de terceras personas”, cerró Perivancich, muy en la línea de lo que ha sido entregado en otras ocasiones por los expertos investigadores.



“Por lo tanto, una muerte accidental es una de las posibilidades reales que se está barajando”, manifestó la fiscal, mientras que la madre de Anahí infirmó que la PDI “nos han ayudado en absolutamente todo, se han abierto todas las puertas. La fiscal ha sido muy cercana. La PDI hizo su trabajo. Todos están haciendo su trabajo. El SML también. Eso denota una organización a nivel país en este tipo de casos, donde sí funcionó”, cerró.