Amparo Noguera mostró su tremenda casa en La Divina Comida: cuenta con un tierno regalo de Marcelo Alonso

Este sábado se emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida de CHV que contó con la participación de la actriz Amparo Noguera, la transformista Botota Fox, la alcaldesa Emilia Ríos y el periodista Miguel Acuña.

En esta ocasión la intérprete de la teleserie La Ley de Baltazar fue la primera anfitriona en abrir las puertas de su casa y hacer un recorrido por sus rincones favoritos.

Lo primero que mostró Amparo fue el amplio living de su casa, que contaba con muebles de colores claros y un estante con varias postales de sus seres queridos, incluido su querido amigo Ricardo Fernández.

La actriz luego mostró una especial escultura que tenía en su casa, que fue hecha por su tío, Alfredo Portales. “Un gran escultor”, comentó.

Posteriormente, Amparo enseñó una habitación de su casa que estaba llena de libros y donde guardaba algunos recuerdos, como el más reciente galardón que ha ganado, el premio Caleuche a Mejor Actriz por su papel de la hermana Margarita en la teleserie de Mega, La Ley de Baltazar.

Asimismo, mostró una tierna postal junto a su actual pareja, el actor Marcelo Alonso. “Hace tiempo que no viajamos juntos con Alonso, porque está foto es de hace mucho tiempo ya. (La sacamos) en Lisboa, Portugal”, explicó.

Tras esto, la actriz mostró un retrato de ella que le habían hecho. “Es un ensayo, una práctica de un pintor. Él dice que no le quedó bien, a mi me encanta”, aseguró la hija de Héctor Noguera.

Amparo también enseñó su rincón favorito de la casa: el patio de su hogar, donde tenía varias áreas verdes, una piscina y un columpio que le regaló su pareja.

“Es un regalo súper importante que me hicieron, me gusta columpiarme, me relaja”, explicó.

La actriz comentó que habían varias plantas en su casa porque a Marcelo Alonso le gustaba hacer de jardinero en su hogar.

“Todo es Alonso. Alonso soñado y cocina. Cocina, hace jardines, de todo”, comentó entre risas la intérprete.

Finalmente, Amparo mostró un especial sector en el patio de casa, en el que tenía unas sillas donde se sentaba a descansar.