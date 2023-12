La actriz Amparo Noguera, en una entrevista con radio Futuro criticó duramente al presidente Gabriel Boric y su gestión cultural, la artista aseguró que nada de lo prometido se ha cumplido y que quienes se dedican a la actuación esperaban que durante este Gobierno las artes florecieran. “De verdad que los actores y el tema cultural está súper detenido”, señaló para el mencionado medio.



Recordemos que Noguera se mostró públicamente apoyando al actual mandatario en su campaña política y así mismo participó como rostro en la campaña del primer Plebiscito Constitucional por la opción “Apruebo”. “Yo sé que se están tomando otros aspectos de la cultura: territorios, regiones, y me parece estupendo. Lo que ocurre es que nuevamente siento que la balanza no se equiparó”, disparó.

Amparo Noguera crítica a Boric y su gestión



Sobre la situación actual de su profesión y la situación laboral de colegas agregó: “Conozco a grandísimos actores que no tienen trabajo. Canal de televisión, hay solamente un canal de televisión que hace teleseries, que es el Mega, no entiendo por qué los otros no lo hicieron. Las plataformas hacen cada vez menos series, y si las hacen, hacen una serie al año, dos series al año, y las obras de teatro duran tres semanas en cartelera. Entonces ya es como invivible”.



Así mismo disparó con todo y dijo que “no se cumplió nada”.“Este era el gobierno donde la cultura debería haber, digamos, florecido. Si no florecía con Boric, no sé con quién iba a florecer. Y no floreció. No tengo idea cuáles son las razones, pero evidentemente… porque no soy experta en la materia, pero no ocurrió”, apuntó.

Además, quiso mencionar en su crítica que ella le “carga decirlo, porque a mí me gusta mucho Boric, me encanta”, pero “hay un debe enorme, todo cuesta mucho, no, no ocurrió, no ocurrió. Realmente la cosa para los actores es súper dura”, finalizó revelando que se encuentra aliviada de que no se aprobara el último texto Constitucional.