La madre de la influencer asesinada Javiera Jiménez, dio a conocer impactantes antecedentes sobre el caso de su hija y la relación que mantenía con el supuesto asesino, quien además tiene antecedentes delictuales. Se trata de Andrés Sutar, quien fue detenido en Bolivia y está siendo formalizado por homicidio simple y el robo con violencia de cátodos de cobre avaluados en $60 millones.



Gladys Galleguillos, la madre de Javiera señaló que "está toda la evidencia y cómo nuestras leyes dicen que si no hay cuerpo, no hay delito, por eso él cree que no va a ser acusado por lo que le hizo a mi hija (...) Él no tiene siquiera cara de arrepentimiento de lo que le hizo a la Javiera” dijo entre lágrimas el día que Sutar confesó que había enterrado a la joven en el desierto.



¿Qué dijo la madre de Javiera Jiménez sobre la relación de su hija?



Para El Mercurio de Antofagasta Galleguillos reveló cómo era la relación de su hija con el imputado y criticó el rol de la familia de Sutar en todo este caso. “Su mamá, su hermana, a la mamá de su hijo, a su amigo que lo ayudaba. Todos ellos sabiendo lo que había hecho, la protección que le dieron porque se ocultó tanto tiempo”, dijo.



Sobre el motivo del crimen, Galleguillos mencionó que “la Javiera ya no quería estar con él. Creo que la Javiera cuando supo que él era delincuente, dijo: ‘no, me estoy metiendo aquí mal’. O la habrá amenazado o ella le habrá dicho que lo iba a acusar, se me pasan tantas cosas por la cabeza”.



Por si fuera poco, la madre de la joven se enteró por sus amigas que el sujeto perseguía a Javiera y la acosaba. “Tenía GPS del auto de la Javiera. La Javiera a veces salía con sus amigas y ellas dicen que llegaba de la nada y decía: ‘ay, justo iba pasando por acá’. La andaba vigilando (...) Yo creo que él estaba obsesionado, aparte que mi hija era muy linda. Además, era súper independiente”, cerró.