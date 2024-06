Amiga de anciana desaparecida rompe el silencio y da a conocer su teoría sobre el caso

María Elcira Contreras de 85 años lleva 25 días desaparecida, luego de asistir con su familia a un restaurante en el fundo Las Tórtolas para celebrar el Día de la Madre. En concreto la mujer se paró en medio del almuerzo familiar para ir al baño y tras esto nunca regresó a la mesa, despertando rápidamente la alerta de sus familiares.

Tras lo ocurrido la búsqueda se centró en un canal cercano al lugar, ya que se creía que la mujer se podría haber desorientado. Sin embargo, no se encontraron pruebas por lo que ahora se está barajando la posibilidad de la participación de terceras personas. Tras esto, Lucía Vega mejor amiga de María dio a conocer su teoría sobre lo ocurrido.

¿Qué dijo la amiga de la anciana desaparecida?

El esposo de Carla, nieta de la abuela contó sobre la desaparición que “en ese momento lo tomamos muy tranquilo, porque creíamos que estaba al lado, creímos que la abuela se había sentado en otra mesa, se había despistado un poco. Creímos que no debía estar muy lejos” dijo para CHV Noticias.“Cuando ya vi la desesperación de que realmente no estaba, yo salí corriendo a buscarla” agregó.

“Yo llamo a Carabineros, mi papá sale a buscarla en su camioneta, la busca en la calle, la buscamos hacia arriba, la buscamos por todos lados y comenzamos a perder la esperanza. A mí me hace ruido la frase de la dueña del restaurante, cuando me dice ‘yo te recomiendo que se coman el almuerzo, porque esta noche va a ser larga’" añadió Carla.

Por su parte, Vega declaró que María es “una gran persona, una gran amiga”. Finalmente apuntó que “yo creo que hay más de alguien involucrado, porque no puede ser que una persona desaparezca en un lugar privado ni puedo creer que ella se haya dirigido a un lugar peligroso. Eso no lo puedo creer. Quizás alguien la llamó, le hizo seña y la asaltó. Nosotros no descartamos la intervención de terceros” cerró.

