Ambulante lanzó aceite hirviendo a Carabineros desde su carro de comida

Una horrible situación se registró el pasado jueves en las calles de Santiago Centro, luego que unos ambulantes en carros de comida atacaron a efectivos de Carabineros luego de una fiscalización sorpresa en el centro la ciudad.

En la intervención se requisaron 20 carros de supermercados en los que se preparaba y vendía comida, obviamente sin las medidas de higiene adecuadas para la salud de las personas, dejando cuatro detenidos.

Uno de esos ambulantes intentó huir de la policía, quien terminó colisionando en contra de las autoridades, vertiendo el líquido inflamable contra los oficiales y contra sí mismo.

En relación a los cuatro detenidos, se sabe que son vendedores que no tenían intenciones de someterse al control de la institución policial. Según ellos mismos, el objetivo principal del operativo era despejar las calles del comercio informal, más que nada en las cocinerías.

Después del control, muchos ambulantes reclamaron por la devolución de sus productos. Sin embargo, desde la Municipalidad de Santiago contestaron que toda esa comida tenía que ser destruida, entendiendo que no pasaron por un proceso con la Seremi de Salud. Ante eso, las autoridades confirmaron que no se otorgarán permisos para vender comida en la calle, ya que la regulación no lo permite.