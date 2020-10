Amaro Gómez-Pablos protagonizó tenso debate con diputado Vidal por violencia en Santiago

"Es absolutamente injustificable quemar dos iglesias, no lo he defendido nunca. Pero tampoco voy a utilizar el dolor de unas pocas familias para tratar de tapar el sol con un dedo…”, fue la frase que desató la polémica en el espacio.

Un tenso momento se vivió este lunes en el matinal "Bienvenidos" de Canal 13, luego que el animador del espacio, Amaro Gómez-Pablos, y el diputado Pablo Vidal (RD), protagonizaron una tensa discusión cuando conversaban sobre los incidentes ocurridos durante la conmemoración del primer aniversario del 18 de octubre.

Todo partió cuando el periodista le preguntó al diputado si rechazaba taxativamente los hechos de violencia ocurridos en domingo, entre ellos, la quema de dos iglesias en Santiago.

“Lo rechazo sin ningún ‘pero’. Es absolutamente injustificable quemar dos iglesias, no lo he defendido nunca. Pero tampoco voy a utilizar el dolor de unas pocas familias para tratar de tapar el sol con un dedo…”, respondió el parlamentario.

Ante esto, Amaro le pidió que explicara este último punto y Vidal señaló que entendía que Sebastián Torrealba (RN) —quien anteriormente lo había emplazado— se preocupara por los vecinos del sector de Plaza Italia “que han sufrido mucho estos meses, pero ayer fueron miles de personas las que se manifestaron pacíficamente y no escucho ni una sola palabra por parte de Sebastián respecto a la crítica que esas personas le hacen no solo a la derecha y al Gobierno, sino que también a nosotros y a todo el mundo político”.

Vidal agregó que le llamaba la atención declaraciones de políticos que “no logran entender que este es el momento en que tiene que hablar la ciudadanía y no nosotros”, indicando que le parecía una “ceguera” sobre lo que ocurre en sectores populares y de la periferia, donde “la violencia que vimos ayer la han vivido durante décadas”.

Luego de estas palabras, Gómez-Pablos lo interrumpió. “Perdone diputado, a un año del estallido social nadie pone en duda lo que puedan ser las legítimas aspiraciones de un colectivo que se ha hecho escuchar (…) Pero estamos hablando que de dos iglesias quemadas, de una comisaría en Puente Alto prácticamente sitiada, locales comerciales saqueados ¿Y usted me está diciendo ‘pongamos el foco solamente en los actos civismo y miles de manifestantes’?”, dijo.

El diputado le comenzó a decir al periodista que eso no era lo que quiso decir, pero Amaro le pidió que lo dejara terminar su idea.

“Deje terminar. Esto no pasa en el ejercicio democrático en otras latitudes, porque es inadmisible pasar a llevar a otros conciudadanos”, expresó. Ante esto, Vidal le respondió que estaba de acuerdo con él y que al principio de su intervención dijo que condenaba los hechos de violencia ocurridos el domingo.

Pero el momento más tenso fue cuando Gómez-Pablos le contó que anteriormente habían conversado con un locatario que aseguró que en el momento de la quema de la iglesia había “nula presencia de Carabineros” y que mientras todo ocurría también estaba intentando cuidar su local y su propia integridad física.

Finalmente, el periodista le preguntó: “¿A usted le parece que eso es normal? ¿En qué democracia?”, a lo que Vidal respondió tajantemente que no. “Amaro, te por favor que no pongas palabras en mi boca. Es injustificable, es tercera vez que lo digo, no tengo ninguna duda. Es absolutamente delictual, son antisociales, lo condeno, pero parece inaceptable que se queme una iglesia”, cerró.