Álvaro Rudolphy reveló que no se prestará para la vacunación voluntaria contra el COVID-19

"Siento que tengo en cierto grado una suerte de inmunidad, que no sé tampoco si sea real, porque todo es incierto con el covid", explicó el actor.

El actor nacional Álvaro Rudolphy se refirió a la vacuna contra el COVID-19, dado que él, su esposa y sus dos hijos tuvieran la enfermad a mitad de año.

En conversación con "Francamente", el espacio que Francisca García-Huidobro emite por redes de Canal 13, la actriz y conductora le preguntó si se vacunaría.

“No, pero por una razón: yo ya tuve covid, entonces siento que tengo en cierto grado una suerte de inmunidad, que no sé tampoco si sea real, porque todo es incierto con el covid. Pero no, no me vacunaría. Esperaría un rato", precisó.

Por otro lado, recordó cuando su familia y él mismo contrajo la enfermedad. "Por suerte no fue al mismo tiempo los dos, hubo un par de días de diferencia. Pero yo había tenido una influenza hace unos años atrás y ahí morí. Y en esta oportunidad no me sentí tan mal, pero sí tuve mucho susto. Yo creo que ese es el tema, que no sabes si en dos horas más vas a terminar intubado. Entonces es bien aterrador el tema".