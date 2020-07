Álvaro Elizalde nuevamente criticó al Gobierno de Sebastián Piñera

El líder del PS planteó que la crisis sanitaria que vive el país "va más allá de quienes integran el gabinete".

El timonel del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, se refirió a los posibles cambios en el gabinete de Sebastián Piñera, tras las desastrosas derrotas en el Congreso por el proyecto del retiro del 10% de los fondos de las AFP.

Ante eso, el político indicó que "más que un cambio de nombres, aquí se requiere un cambio de actitud, un cambio de dirección por parte del Gobierno, porque esto va más allá de quiénes integran el gabinete".

"Creo que el Presidente todavía no toma conciencia de lo que estamos viviendo y por eso las medidas que toma el Gobierno tienden a ser tardías e insuficientes. Si se cambian los nombres pero finalmente no hay un cambio de dirección, un cambio en las propuestas que se generan para enfrentar la emergencia, ese cambio no va a cumplir el objetivo que demanda la gran mayoría de los ciudadanos", cerró.