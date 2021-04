Álvaro Carter y Gabriel Boric protagonizaron fuerte pelea en "Contigo en la Mañana"

Los personajes estuvieron debatiendo en el matinal de CHV sobre el tercer retiro del 10% donde se metieron en una tensa discusión.

Un complicado momento se vivió la mañana de este viernes en el matinal Contigo en la Mañana de CHV, donde una vez más tocaron el tema del Tercer Retiro de las AFP con un panel político. Entre ellos se encontraban Álvaro Carter (Ind.), Gabriel Boric (CS), Francisco Chahuán (RN) y Natalia Castillo (Ind).

Pero fue justamente Álvaro Carter y Gabriel Boric quienes se enfrascaron en una tensa discusión.

"Votó en contra del artículo que permitía evitar el Tribunal Constitucional", dijo Boric causando una evidente molestia en Carter, quien no dudó en responder fuertemente.

"Diputado, tranquilo, yo lo escuché, escúcheme. No tiene por qué gritar. No tiene por qué desesperarse. Yo voté a favor del tercer retiro, pero ese día estuve justamente con Julio César, el día anterior para ser exacto. Y Julio César contó una historia del INDAP y la DC. Cómo lo partidos habían secuestrado ciertas instituciones", expresó con un tono irónico Álvaro Carter, mientras Gabriel Boric ponía una sonrisa forzada.

"No mienta, diga la verdad. Yo nunca he defendido privilegios, entonces tu caricatura no corresponde. Yo no he hecho caricturas sobre ti, de hecho las cosas que he hablado sobre ti son reales. Tú has manejado una moto sin documentos, tú te juntaste con un terrorista, si vamos a hablar de cosas reales, te pido grandeza", continuó diciendo Carter con molestia.

Finalmente, Boric respondió sin tomarle mucho el peso a las palabras del político independiente, pero recordó que en la Cámara, desde la derecha "dijeron ‘nosotros vamos a votar en contra de ese artículo porque el Presidente se ha comprometido a no recurrir al Tribunal Constitucional’. Entonces, lo que dice Carter… bueno, que la gente revise" y añadió que "sobre las otras imputaciones, que pelee solo, me da un poco de risa".