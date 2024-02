Tras un arranque de ensueño en la Copa Libertadores, donde se impusieron por la mínima ante Godoy Cruz como visitante, Colo Colo ya piensa en lo que será su partido frente a O'Higgins por la segunda fecha del Campeonato Nacional, y Jorge Almirón tomó una importante decisión para este encuentro.

Así es, este fin de semana el Cacique vuelve al plano local, donde luego de golear a Unión Española en la primera jornada, ahora deberá medirse con los rancagüinos en el estadio El Teniente, y según reveló el defensor Maximiliano Falcón, el técnico colocolino hará un radical cambio en su esquema.

Te puede interesar: La respuesta de Colo Colo a posible castigo tras incidentes en el duelo ante Godoy Cruz

En conversación con el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, el zaguero explicó que este domingo ante los celestes saldrán a la cancha con un equipo mixto: "El cuerpo técnico decidió ir a rotar. Sirve no solo para nosotros, para el descanso, sino para los chicos. Porque cuando terminó el partido dije que los que entraban o los que les toca jugar lo iban a hacer de gran manera, porque entrenamos todos para lo mismo".

Al ser consultado por si numerosos cambios podrían perjudicar el juego del Cacique, afirmó que no le preocupa: "No, como te dije, lo veo bien, porque el otro día entró Emi (Amor), entró Parra, entró Damián (Pizarro), etc. Lo hicieron de gran manera. Yo creo que el equipo había caído un poco en la intensidad, porque ellos fueron bastante intensos y nosotros supimos contrarrestarlo perfecto con los cambios que entraron, y como te digo, los chicos que entrenan día a día lo hacen de gran manera".

Y para finalizar, el charrúa adelantó lo que será el encuentro de vuelta con Godoy Cruz la próxima semana: "Hay que hacer lo mismo que hicimos allá, tratar de cerrar la llave con pura concentración. "Pienso yo que va a pasar por ahí el partido, ellos van a venir con todo, entonces nosotros hay que contrarrestar lo que hagan y tratar de lastimarlos de alguna contra, porque van a quedar espacios", cerró Falcón.