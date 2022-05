Alison Mandel dejó a todos sus fans enamorados con una preciosa postal en traje de baño

La triunfadora del Festival de Viña del Mar 2018 exhibió su preciosa figura en un colorido bikini durante sus vacaciones junto a su familia.

La comediante y otrora triunfadora del Festival de Viña del Mar 2018, Alison Mandel, sorprendió a todos sus fanáticos tras compartir una coqueta postal sobre sus merecidas vacaciones en el extranjero junto a su familia.

A través de su cuenta de Instagram la ex participante de “El Club de la Comedia” sacó aplausos de sus seguidores tras lucir su figura en un colorido traje de baño. “Ahhhh pero si igual tengo mi foto. Vamos caminando a los 39 y khe paza. Me tuve que comprar este bikini acá porque no traje ninguno completo”, detalló, sacando solo comentarios positivos entre sus más fieles seguidores.

La joven hace poco también llamó la atención luego de que su pareja, Pedro Ruminot la sorprendiera dedicándole románticas palabras en Instagram. “Con mi amor @alisonmandel a fin de año cumpliremos 10 años juntos. Nadie creía que iba a durar pero bueno, acá estamos con una familia muy linda. Una guagua que no nos da descanso y los dos mayores que tampoco aportan en la tranquilidad”, detalló el humorista con emojis de risa. “10 años después seguimos igual que el primer día. Les deseo la misma felicidad a todos y todas”, agregó recibiendo cariñosos mensajes.