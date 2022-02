Alison Mandel aclaró los rumores de un supuesto romance con Nelson Mauri

La comediante fue consultada por el supuesto vínculo con el bailarín que se ha ganado muchos fans al servir tragos con su trasero en Miami.

Un entretenido capítulo del programa "Socios de la parrilla" se emitió el pasado domingo en las pantallas de Canal 13, el cual tuvo como grandes invitadas a Alison Mandel y Chiqui Aguayo.

Ambas compartieron varias anécdotas de sus carreras sobre el escenario, y también una que otra sobre sus historias más personales. Por ejemplo, en el clásico juego Beer Pong que tiene el programa, la rubia recordó su breve paso por el programa Rojo, en el cual se le vinculó sentimentalmente con Nelson Mauri.

Cuando el espacio de Canal 13 llegaba a su fin, fue Pancho Saavedra que sacó el tema a colación. La comediante fue consultada directamente si se arrepentía de haber hecho un tongo e inventar un romance con el reconocido bailarín.

Sin embargo, la humorista no tuvo problemas en responder y aclarar la situación. “No fue tongo”, respondió de entrada. “¿Te lo agarraste?”, la troleó de vuelta la misma Chiqui Aguayo.

“No, obvio que no. Cuando yo entré a ‘Rojo’ él fue muy agradable, buena onda y hospitalario, yo creo que era la única persona que me conversaba. Fue la única persona que me habló. Fue un encanto, pero romance, nada, porque tenemos gustos distintos… o los mismos”, bromeó ante de pasar a las siguientes preguntas.