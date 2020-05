Alfredo Moreno se convierte en el primer ministro en dar positivo con Covid-19

La mañana de hoy fue confirmado como paciente positivo al Covid-19 el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, quién se convierte en el primer secretario de Estado con la enfermedad.

El mandatario había referido mantenerse confinado y sin presentar síntomas de la enfermedad, pero fue notificado que sus resultados al examen PCR dio positivo.

“He sido notificado que el examen de Covid-19 que me realicé hace unos días dio positivo, afortunadamente no he tenido síntomas hasta ahora. Tal como lo indica la autoridad sanitaria continuaré con la cuarentena la cuando comencé cuando me realicé el examen”.