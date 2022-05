Alfredo Castro lanzó una grave denuncia en contra de TVN

"Yo no recibo nada por Pampa ilusión, por Romané, por todos esos trabajos que fueron mi creación y las de muchos. No recibimos un puto peso”, aseguró.

El actor nacional Alfredo Castro mostró todo su descontento con la idea que ha estado llevando Televisión Nacional de Chile (TVN) durante los últimos años, que es emitir teleseries de los años dorados.

El artista, que encarnó a Ernesto Lizana en La Fiera y a Eulogio Martínez en Pampa Ilusión, aseguró que las figuras de estas producciones no perciben dinero por la reemisión en la señal pública.

En primer lugar, dijo que: “Ahora TVN está repitiendo las teleseries antiguas porque a las nuevas les va re mal”. “Repiten y repiten donde yo trabajo y mis compañeros trabajan. Compañeros, compañeras y compañeres que están en situación dramática, en este momento, de trabajo“, sumó el actor sobre la estrategia de la señal.

En esa línea, reclamó: “¿Tú crees que nosotros recibimos algún peso de TVN por ese trabajo que hicimos a veinte años? No, nada. Nada, nada, nada. ¡Ni un puto peso! Yo no recibo nada por Pampa ilusión, por Romané, por todos esos trabajos que fueron mi creación y las de muchos. No recibimos un puto peso”. Finalmente, reveló que “sí recibe TVN, que no es televisión pública. Pregúntale cuánto ganan por avisaje por esas teleseries, que las sigue viendo la gente con mucha pasión”.