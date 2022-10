Alexis Sánchez respondió a las críticas por negarse a participar en libro del Mineduc

Una verdadera polémica se armó en redes sociales en las últimas horas luego de que se revelará que tres históricos jugadores de La Roja rechazaron ser parte del libro ilustrado Héroes y Leyendas del deporte chileno del Ministerio de Educación para los estudiantes de todo el país.

El texto, que fue escrito por Marcelo Simonetti e ilustrado por Fabián Rivas, buscaba contar los triunfos e historias detrás de algunos de los mejores deportistas de nuestra historia. Pese a eso, Arturo Vidal, Gary Medel y Alexis Sánchez no quisieron ser parte del relato, según aparece en una nota dentro del mismo, ya que los tres se habrían negado a través de su representante, el siempre polémico Fernando Felicevich.

Tras las inmensas críticas en su contra, fue el propio delantero del Marsella quien alzó la voz y quiso aclarar la polémica, asegurando que nadie le había preguntado por el libro.

“Quiero aclarar que no sabía de este libro, nunca me preguntaron”, señaló de entrada el futbolista. En esa misma línea, agregó que “para mí los niños son lo más importante de un país y debemos siempre apoyarlos”. “Aparte quedé picado porque no me pusieron”, cerró.