Alexis Sánchez es seleccionado como el jugador del mes en Marsella

Un nuevo y gran reconocimiento sumo el delantero nacional, Alexis Sánchez, en el Olympique de Marsella. El artillero fue elegido como el mejor jugador del mes de enero por los hinchas tras su destacado rendimiento en la Ligue 1 y la Copa de Francia.

Con seis partidos jugados y tres goles marcados, donde destaca lo hecho ante el PSG, el “Niño Maravilla” fue destacado por el cuadro francés por segunda vez durante la presente temporada.

En diálogo con los canales oficiales de Olympique de Marsella, el chileno escogió su gol ante Lorient el pasado 14 de enero como el mejor del mes. “Creo que el que controlé de derecha y le pegué con izquierda al pelo. Ese me gustó mucho y lo celebré con todo”, declaró.

Además, explicó por qué cambió su look para dejarse un pequeño bigote. “Quería cambiar a algo diferente y bueno si no me gusta lo cambiaré otra vez”, aclaró el tocopillano, quien desde su llegada al cuadro galo suma 27 apariciones y 11 goles entre la Ligue 1, Champions League y Copa de Francia.