Alexis Sánchez encendió las redes al mostrar su trabajado cuerpo en Instagram

El delantero de La Roja, Alexis Sánchez, sorprendió a todas sus fanáticas en redes sociales al publicar una coqueta fotografía que sin dudas le subió la temperatura al frío invierno en esta parte del continente.

El todavía artillero del Inter de Milán, compartió a través de su cuenta de Instagram unos registros después de su fuerte entrenamiento de cara a la nueva temporada en el fútbol del Viejo Continente. Además, el futbolista posó sin polera luciendo su tonificado y sudado abdomen, mostrando con la cámara de su teléfono celular cada detalle.

"Sunday Training. See you soon (Entrenamiento de domingo, nos vemos pronto)", escribió en la plataforma virtual, enamorando completamente a sus fanáticas. Recordemos que el goleador está a detalles de convertirse en el nuevo jugador del Olympique de Marsella de Francia.