Alexandra Benado insiste en la idea de separar la ANFP de la Federación de Fútbol

La Ministra del Deporte, Alexandra Benado, conversó con Macarena Miranda y Hans Hott en una nueva edición de Mujeres al Deporte, donde hizo un balance de su gestión y lamentó los problemas para el desarrollo del Campeonato Nacional Femenino 2023.

“Chile está mejor hace un año atrás. Hemos hecho cosas interesantes, como la profesionalización del fútbol femenino. Es una demanda que no viene de ahora. Es impresentable que el torneo masculino ya lleve siete fechas y el femenino aún no juegue. La ley busca equiparar las condiciones, es algo de justicia más allá de los contratos. La próxima semana habría humo blanco y espero que no pase de marzo“, remarcó la autoridad estatal, que como exseleccionada nacional planteó su análisis al derrota en el repechaje mundialista de La Roja Femenina.

“La eliminación fue muy dolorosa para las jugadoras, sé el sacrificio que hacen. En algún momento, cuando la selección no consiguió resultados, cayó en ausencias, hasta salió del ranking FIFA en algún momento”, sostuvo la ministra, junto con proyectar posibles soluciones.

“Es importante que definamos el rol de la ANFP y el de la Federación de Fútbol. He instado a la ANFP a que revise la situación, lo hemos planteado como Ministerio y estamos desarrollando un proyecto de ley que irá en esa dirección“, indicó.

Durante la charla en Mujeres al Deporte, volvió a establecer su optimismo en torno a la infraestructura de los Juegos Panamericanos, aunque haciendo ciertas advertencias respecto a los plazos.

“Las obras en el Nacional van bien, a la par del plan de constructibilidad que tenemos. Hace un año no teníamos ni la mitad de las obras iniciadas y hoy tenemos todas en construcción. Lo público y lo privado tienen que ir de la mano, este es un gran desafío país. Está todo en plazo según lo programado, pero seguramente tendremos que acelerar algunas obras para llegar lo mejor posible. Esperamos entregar varios durante el año para que los deportistas practiquen en donde ejercerán su localía”, aseguró, junto con valorar otros eventos a considerar en 2023.

“Seremos sede de los Juegos Sudamericanos Escolares también este año, donde también aprovecharemos los recintos que quedarán de los Panamericanos. Quisiera también aumentar la infraestructura deportiva escolar para que más niños y sobre todo niñas puedan tener su espacio en el deporte”, apuntó la Ministra del Deporte.

Junto con adelantar anuncios en torno al Día Internacional de la Mujer, como disponer de un sector para la lactancia en la Villa Panamericana, la autoridad expresó sus deseos en torno a la conmemoración. “Tiene que ver con un cambio de paradigma, que las mujeres sean valoradas en el mundo del deporte, sea al nivel que decidan; y que sea un espacio seguro para ellas. Hemos visto muchos casos de malas prácticas y hechos indeseables, las mujeres necesitamos estar protegidas”, concluyó.