Alexander Aravena analizó su gran debut en La Roja de Eduardo Berizzo

Para muchos fue una de las grandes figuras de la noche junto a Alexis Sánchez. El delantero de La Roja, Alexander Aravena, realizó un profundo análisis tras la épica victoria de la selección chilena contra Paraguay la noche del pasado lunes en el Estadio Monumental.

El artillero, que ingresó a los 49 minutos en reemplazo del lesionado Ben Brereton, tuvo la chance de defender por primera vez al elenco nacional a nivel adulto luego de haber superado los procesos a nivel sub 17, sub 20 y sub 23.

“Estoy muy feliz por el debut, es una alegría enorme jugar en el país, con todo el público que nos vino a ver. Además, pudimos dar vuelta el resultado y eso fue muy importante (…) Sentí mucho apoyo de mis compañeros, del profe, tuve confianza en mí mismo y eso ayudó mucho“, confesó el jugador con la web oficial de la selección chilena.

“Es un sueño cumplido debutar en la Selección. Es un anhelo de niño jugar con estos jugadores de elite. Aún tengo que seguir mejorando, paso a paso. Tengo más objetivos y metas aún por cumplir”, planteó el jugador de 21 años, junto con destacar su nivel en cancha con Alexis Sánchez.

“Nos complementamos bien. Se me hizo fácil jugar con él porque nos entendíamos en los movimientos. Lo escuchaba en la cancha y aprendía mucho de él”, cerró el ariete de la UC.