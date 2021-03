Alessandri respondió las acusaciones por ser parte de WhatsApp que acosaba a estudiantes del INBA

El pasado miércoles se conoció la grave denuncia de la concejala de Santiago, Irací Hassler, ante la Contraloría General de la República, por la existencia de un supuesto grupo de WhatsApp que espiaba y acosaba a estudiantes del Internado Nacional Barros Arana (INBA) que estarían vinculados a hechos de violencia.

El propósito de este chat sería expulsar o detener a los alumnos. Asimismo, la edil señaló que el grupo estaría compuesto por funcionarios municipales, carabineros de la 22º Comisaría de Quinta Normal, el exdirector del internado Jaime Uribe; la actual directora subrogante, Ana María Gajardo; y funcionarios de la dirección de educacional municipal.

Por lo anterior, Hassler concurrió a la Contraloría para solicitar el pronunciamiento del organismo ante posibles faltas a la probidad y la vulneración de derechos de los menores.

En este contexto, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, descartó tener conocimiento sobre este grupo de WhatsApp, y aseguró que habrá que hacer una investigación al respecto.

Te puede interesar: Mujer denunció que fue brutalmente agredida tras insultar a guardia del Metro de Santiago

“Hoy son supuestos, a mí no me consta, yo no lo ordené, no soy parte de los chats”, señaló la autoridad comunal, según consigna el sitio BioBioChile.

“Sí, era una situación bastante agobiante lo que nos tocaba vivir en esos años (2019), cuando la violencia impedía que hubiesen clases, un grupo minoritario de alumnos, a veces exalumnos, impedían el normal funcionamiento”, reflexionó.

Finalmente, indicó que se están recabando los antecedentes del caso. “Cuando nos lleguen los requerimientos de la Contraloría, si es que así lo determina, vamos a estar informando dentro del plano legal”, concluyó.

Cabe señalar que desde el Centro de Padres y Apoderados del Internado Nacional Barros Arana no descartaron iniciar acciones legales contra quienes resulten responsables.